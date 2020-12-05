وزير خارجية الأردن: نرحب بالمحادثات المثمرة لإنهاء الأزمة الخليجية

رحبت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الجمعة بـ"المحادثات المثمرة المستهدفة إنهاء الازمة الخليجية والتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن الدائم ويعزز الاستقرار في منطقة الخليج العربي".



وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم إن بلاده ترحب بالبيان الصادر من وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح حول المحادثات المثمرة المستهدفة إنهاء الازمة الخليجية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وثمن الصفدي الجهود الكبيرة التي قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والجهود التي يقودها حاليا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإنهاء الازمة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بالولايات المتحدة.



وأكد الصفدي أن "إنهاء الخلاف والتوصل إلى المصالحة هي مصلحة خليجية وعربية مشتركة، ذاك أن أمن الخليج العربي واستقراره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار العربي".



ومساء اليوم الجمعة، أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن "الأزمة الخليجية طويت وتم التوصل الى اتفاق نهائي بين الأطراف الخليجية" مضيفا "سوف يترتب على هذا الاتفاق الدخول في التفاصيل المتعلقة به قريبا".



وأضاف الجارالله في تصريح تلفزيوني اليوم الجمعة أن "هناك خطوات قريبة سوف يتم الاعلان عنها للانطلاق نحو المستقبل وطي صفحة الخلاف".