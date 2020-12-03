 سواريز يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد بعد تعافيه من كورونا - بوابة الشروق
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سواريز يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد بعد تعافيه من كورونا

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 4:21 م | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 4:21 م

عاد لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، لتدريبات فريقه مجددًا، اليوم الجمعة، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، من أجل الاستعداد لمباراة بلد الوليد بالليجا.

ونشر الحساب الرسمي لأتلتيكو مدريد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لسواريز وهو بتدريبات الفريق وعلق عليها:" مرحبًا بعودتك لويس سواريز".

وأعلن أتلتيكو مدريد، أمس الخميس، تعافي لويس سواريز من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الكشف عن الفيروس سلبية.

وغاب سواريز عن الفريق لمدة أسبوعين، وتدرب منفرداً فيما لم يشارك في 4 مباريات منها مواجهة فريقه السابق برشلونة.


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