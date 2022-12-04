التنمية المحلية: مبادرة مشروعك وفرت مليوني فرصة عمل وقللت من فاتورة الاستيراد

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن برنامج التنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" يعتبر مبادرة قومية يهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن المبادرة تشجع على فكر ريادة الأعمال على مستوى الدولة، موضحا أن البرنامج بدأ أعماله في الربع الثاني من عام 2015.

ونوه بأن البرنامج يساهم بشكل كبير في سد احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، حيث وصل لمليوني فرص عمل عبر 200 ألف مشروع متنوع في الخدمات والسلع التي يتيحها.

ولفت إلى أن من بين هذه الأعمال، مشروعات مغذية لتكتلات اقتصادية كبيرة، ما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وبخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن البرنامج حقق نقلة نوعية منذ منتصف 2018، وأصبح موجودا في كل أرجاء الدولة من خلال 260 مقرا، بما فيها مقر رئيسي موجود في مقر وزارة التنمية المحلية.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الوزير اللواء هشام آمنة، بأن مبادرة " مشروعك" منذ انطلاقها وحتى الآن ساهمت في تنفيذ أكثر من 200,7 ألف مشروع، بقروض 25,6 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى مليوني فرصة عمل.

وأضاف آمنة، في بيان له، اليوم الأحد، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في عدد المشروعات التي مولها برنامج "مشروعك" حتى الآن، حيث نفذت 22,6 ألف مشروعًا، بقروض تجاوزت 2,7 مليار جنيه وفرت 211,8 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بـأكثر من 21 ألف مشروع بقروض 2,7 مليار جنيه بإجمالى فرص عمل 218,2 ألف فرصة عمل.