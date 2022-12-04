مسؤول أمني إيراني: الموساد يعرف الجهة التي كشفت أفراده في ماليزيا

أكد مسؤول أمني إيراني أن "الموساد" الإسرائيلي "يعرف الجهة التي كشفت عن عناصره في ماليزيا".

وأوضح المسؤول لوكالة وكالة "تسنيم": "إنهم يعرفون أي جهة كشفت عن عناصرهم في ماليزيا وقدمتهم إلى استخبارات ذلك البلد وهم يعرفون كيف ولماذا شرد ضباطهم في العالم"، وأضاف: "نحن نتفهم موقف رئيس الموساد لأن لعبتهم انكشفت وبدأت لعبتنا للتو".

وردا على تصريحات رئيس "الموساد" الأخيرة بشأن إيران، قال المسؤول الأمني الإيراني: "من الطبيعي أن يغضب الصهاينة عندما لا يستطيعون السيطرة على أعضاء حكومتهم كي لا ينقلوا معلومات حكومتهم إلى طهران أو عند تداول مقاطع فيديو على الإنترنت للانفجارات في تل أبيب والقدس المحتلة".

وأضاف: "قتل الإسرائيليون 6 من ضباطهم من أجل قطع إشراف أجهزة الاستخبارات الإيرانية. ومؤخراً قاموا بتصفية البعض الآخر، لكنهم مرة أخرى لم يتمكنوا من إحداث خلل في إشراف إيران ويفهموا من وعلى أي مستوى تم نقل مؤامراتهم لتقسيم إيران بشكل كامل إلى طهران، هذه القضية تسببت في ارتباكهم".

وكان رئيس الموساد قال إنه سيرد على إيران في طهران وكرمانشاه، في تصريحات تتعارض مع محاولات أمريكا والاتحاد الأوروبي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، حسب الوكالة.

المسؤول الأمني ​​وصف تصريحات رئيس الموساد بأنها "مؤشر على تلقي الهزائم المتتالية لهذا الجهازمن قبل أجهزة الاستخبارات الإيراني".