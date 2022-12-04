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صحة مطروح: إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق النجيلة

أحمد سباق
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 12:50 ص | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 12:50 ص

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إن 4 أشخاص، بينهم طفلتين، وجميعهم من أسرة واحدة، أُصيبوا جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق النجيلة الساحلى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى النجيلة المركزي استقبل المصابين، ذاكرا أن الإصابات تراوحت بين "كسور وجروح قطعية وردود وكدمات وسحجات، اشتباه فى نزيف داخلى".

وأكد تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى النجيلة المركزى، لتلقي باقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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