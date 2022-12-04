 إندونيسيا ترفع حالة الإنذار من انفجار بركان سيميرو إلى أعلى مستوى - بوابة الشروق
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إندونيسيا ترفع حالة الإنذار من انفجار بركان سيميرو إلى أعلى مستوى

وكالات
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 11:15 ص

أعلنت السلطات الإندونسية، اليوم الأحد، عن رفع حالة الإنذار من بركان "سيميرو" إلى أعلى مستوى.‏

وثار بركان جبل سيميرو الإندونيسي، اليوم، وطرح سحبا من الرماد الساخن على بعد ميل واحد في السماء.

وأدى ثوران أعلى جبل في جزيرة جاوة الإندونيسية الرئيسية، الواقعة على بعد 800 كيلومتر جنوب شرق العاصمة جاكرتا، إلى إخلاء القرى المجاورة.

وقالت المتحدثة باسم مركز البراكين والتخفيف من الكوارث الجيولوجية، هندرا جوناوان، في تصريحات لمحطة "كومباس تي في"، إن مستوى التهديد المتزايد "يعني أن الخطر يهدد أماكن سكن الناس وتصاعد نشاط البركان"، وفق وكالة سبوتنيك.

وحذرت وكالة الأرصاد اليابانية من أن تسونامي قد يصل إلى جزيرتي مياكو وياياما في محافظة أوكيناوا الجنوبية.


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