نقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022:
معيط: نأمل في الحصول على الدفعة الأولى من صندوق النقد هذا الشهر بقيمة 750 مليون دولار
قال محمد معيط وزير المالية: "إننا نأمل في الحصول على الدفعة الأولى من اتفاق صندوق النقد هذا الشهر بقيمة 750 مليون دولار.
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المالية: نستهدف إصدار صكوك الفترة المقبلة بقيمة تتراوح بين 1.5و2.5 مليار دولار
قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف إصدار صكوك الفترة المقبلة بقيمة تتراوح بين 1.5 و2.5 مليار دولار.
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استقرار الدولار مع بداية تعاملات اليوم عند 24.54 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع
استقرت اسعار العملات العربية والأجنبية مع بداية تعاملات اليوم الأحد 4 نوفمبر 2022، وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات البنك المركزي 24.54 جنيه للشراء و24.62 جنيه للبيع.
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وزير المالية: استئناف برنامج الطروحات الحكومية قبل شهر مارس المقبل
قال محمد معيط وزير المالية، إنه من المستهدف استئناف برنامج الطروحات الحكومية قبل شهر مارس المقبل في عدة قطاعات منها البترول والقطاع المصرفي والتأمين والكيماويات.
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الرقابة المالية: إصدار قواعد آلية الشورت سيلنج خلال الربع الأول من 2023
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم اصدار قواعد آليه الشورت سيلنج خلال الربع الأول من العام المقبل ،وذلك بعد الانتهاء من القواعد سيتم الاجتماع مع كافة الجمعيات المالية وأكبر الشركات العاملة في المجال ومصر المقاصة.
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شعبة الذهب: السماح باستيراد الخام سيؤدي لانخفاض أسعاره
قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن العوامل التي تحدد سعر الذهب هي البورصة العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنية أمام الدولار وحاجة العرض والطلب في السوق، لافتا إلى أن هناك زيادة في سعر البورصة العالمية للدولار حوالي 45 دولار للأوقية.
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