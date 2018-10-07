أسوان: استئناف ضخ مياه الشرب لقرية المنصورية بمركز دراو وحي الصداقة الجديدة

أعلن أشرف عطية محافظ أسوان، عن عودة تشغيل وضخ مياه الشرب لقرية المنصورية بمركز دراو، وحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، عقب تعرض تلك المناطق إلى انقطاع لمياه الشرب في ظل وجود أعطال مفاجئة.

وقال المحافظ -في بيان صحفي صادر عن المحافظة مساء اليوم الجمعة- إنه فور تلقيه شكاوى المواطنين حول انقطاع المياه فى هذه المناطق، وجه إلى سرعة تدخل الفرق الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الأعطال التي تعرضت لها محطة مياه الشرب بقرية المنصورية بمركز دراو، وأيضا رافع مياه الشرب بحي الصداقة الجديدة.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان يحيى أبوزيد، أنه فور ورود البلاغات وتنفيذا لتعليمات المحافظ تم التدخل الفني بأطقم الشركة وتمت إعادة تشغيل محطة قرية المنصورية بمركز دراو في توقيت قياسي، فيما تمت إعادة تشغيل رافع حي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان وضخ المياه للعمارات السكنية تدريجيا بعد إجراء أعمال الصيانة بالرافع الذي تعرض لانقطاع مصدر التيار الكهربائي المغذي للرافع المساعد لأكثر من 3 مرات متتالية مما تسبب فى توقف الرافع.