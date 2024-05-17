الرئيس الصيني: الجامعة العربية ملتزمة منذ فترة بتعزيز وحدة العالم العربي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، الخميس، أن الجامعة العربية ملتزمة منذ فترة طويلة بتعزيز وحدة العالم العربي واعتماده على الذات ودعم السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن العلاقات الصينية العربية تمر حاليا بأفضل فترة في التاريخ.

وجاءت تصريحات الرئيس الصيني في رسالة تهنئة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة نجاح انعقاد القمة الثالثة والثلاثين للجامعة العربية في المنامة.

وأضاف الرئيس الصيني أن الدول العربية التزمت، خلال السنوات القليلة الماضية، بالاستقلال وعززت التنمية والتنشيط، والتزمت بالإنصاف والعدالة، وحافظت على السلام والاستقرار الإقليميين، ولعبت دورا هاما في تعزيز التضامن والتعاون وحماية المصالح المشتركة في "الجنوب العالمي".

وخلال العام الماضي، عمقت الصين والدول العربية الثقة السياسية المتبادلة وحققت نتائج مثمرة في التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف شي أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لمواصلة دفع روح الصداقة الصينية العربية إلى الأمام، وبناء مجتمع مصير مشترك صيني عربي رفيع المستوى، والمساهمة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

ويعقد الاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين نهاية هذا الشهر، ما يعد فرصة لزيادة تعميق التعاون في مختلف المجالات وتحقيق منفعة أفضل للشعب الصيني والشعوب العربية.