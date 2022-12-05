 مرشح رئاسي تركي سابق: حتى الطفل لن يصدق أن المعارضة ضد أردوغان - بوابة الشروق
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مرشح رئاسي تركي سابق: حتى الطفل لن يصدق أن المعارضة ضد أردوغان


نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 11:56 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 11:56 م

اعتبر المرشح الرئاسي التركي السابق، محرم إنجه، أن تحركات تحالف المعارضة تصب في صالح الرئيس رجب طيب أردوغان، "وكأنهم يضعون النقاط بين يديه، ولن يصدقهم طفل إذا قالوا إنهم ضده"، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

وجاءت تصريحات إنجه وهو رئيس حزب "البلد" والمرشح لانتخابات عام 2018، في كلمة له أثناء جولة في بلدة كاشان بولاية أدرنة، وقال: "لسوء الحظ، هناك معارضة في تركيا تقول أمورا خاطئة ضد هذه الحكومة غير الكفؤة".

وأضاف: "يقول رئيس حزب السعادة تمال كارمولا أوغلو وهو واحد ضمن الأحزاب الستة المتخالفة، إنهم سيشكلون لجنة تنسيق وسيتلقى رئيس التحالف تعليمات من هذه اللجنة، أو بمعنى آخر أن 6 رؤساء أحزاب سينتخبون رئيسا. سيتلقى الرئيس، الذي حصل على 50 + 1 من الأصوات، تعليمات من كارامولا أوغلو الذي يحصل على 1-2 في المائة فقط من الأصوات في الانتخابات".

وتساءل إنجه: "ما هذا الهراء؟ هل أنت تختار بدلتك الخاصة؟ اختيار رئيس جمهورية بهذا الوضع مستحيل".

وتابع إنجه انتقاده للمعارضة قائلا: "إنهم يعملون رسميا لصالح رجب طيب أردوغان. للمرة الأخيرة، هذه الطاولة المكونة من ستة أفراد هي من محبي طيب أردوغان".

جدير بالذكر أن الأخير كان قد أعلن في تصريحات سابقة أنه سيدعم أردوغان في الانتخابات الرئاسية.


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