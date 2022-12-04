قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إعطاء الصيادلة الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، كانت مسألة متداولة فيما قبل، وشهدت نوعًا من عدم التنظيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، قرارًا بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد؛ للحفاظ على حقوق الفريق الطبي والمرضى.

ولفت إلى أن «دور الوزارة مرتبط بالحفاظ دائمًا على حق المريض والعاملين في القطاع الصحي»، قائلًا إن القرار الصادر اليوم، ينظم عملية إعطاء الحقن، في وجود الشروط الصحية، والاشتراطات الصحية المبنية على الدليل، ووجود الأدوية المضادة للتحسس أثناء عملية الحقن.

وأوضح متحدث الصحة، أن الوزارة بدأت البرنامج التدريبي بالفعل، مضيفًا: «أرسلنا لمختلف المديريات لرؤية الراغبين من الصيادلة في الحصول على البرنامج التدريبي، أو الصيادلة العاملين في القطاع الخاص».

وأصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، قراراً وزارياً بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقاً، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.