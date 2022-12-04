رئيس جامعة المنيا: صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، الموافقة اليوم على صرف 1000 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، تصرف مرة واحدة، وإعفائهم من أي خصومات مالية أو رسوم تحفيفاً عن كاهلهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

وأوضح أن المبلغ المقرر صرفه جاء تنفيذاً لقرار مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية في اجتماعه الأخير بتاريخ 17 أكتوبر 2022، وهو الصندوق الذي يهدف إلى العمل على خدمة العاملين بالجامعات المصرية وتحسين أحوالهم.

وصرح بأن هذا القرار يشمل كل العاملين بالجامعة بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية، كما وجه بسرعة العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المبلغ في أقرب وقت، وذلك بعد أن تم ورود أمر الدفع لتلك المبالغ.

وكشف الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، أن المبلغ المقرر سيتم صرفه لكل المتواجدين على رأس العمل خلال الفترة من 24 مارس 2022 حتى 17 أكتوبر 2022.