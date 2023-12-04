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روسيا تؤكد مقتل جنرال آخر في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 3:49 م | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 3:49 م

أكدت السلطات الروسية رسميا مقتل جنرال آخر في أوكرانيا.

قال ألكسندر جوسيف، حاكم منطقة فارونيش المتاخمة لأوكرانيا من ناحية الشرق، عبر قناته على تطبيق تيلجرام: "قٌتل نائب قائد الفيلق الـ14 العسكري لأسطول بحر الشمال الميجور جنرال فلادمير زافادسكي خلال العملية العسكرية الخاصة في المنطقة".

ووصف جوسيف مقتل زافادسكي عن عمر ناهز 45 عاما "بالخسارة الفادحة".
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، بمقتل زافادسكي الأسبوع الماضي. ووفقا لمصادر روسية، فإن ستة جنرالات لقوا حتفهم في القتال بالإضافة إلى زافادسكي، في حين تقول أوكرانيا إن ما لا يقل عن 12 جنرالا روسيا لقوا حتفهم.


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