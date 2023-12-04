قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ ما يقرب من 85 شاحنة وصلت الأراضي الفلسطينية من الأراضي المصرية.

وأضافت أنه يتم إفراغ حمولات هذه الشاحنات ونقلها إلى شاحنات فلسطينية تتولى بعد ذلك نقل المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نحو 27 مصابا من قطاع غزة دخلوا مصر عبر منفذ رفح لتلقي العلاج، وجرى نقلهم إلى المستشفيات الواقعة في نطاق محافظة شمال سيناء.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.