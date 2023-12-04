حزب الله: استهدفنا 4 مواقع إسرائيلية قرب حدود لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، أن مقاتليه استهدفوا 4 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، فيما قصفت إسرائيل عدة بلدات حدودية.

-استهداف للاحتلال

وقال الحزب في بيان، إن عناصره "استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا، وموقع ‏الراهب (مقابل بلدة عيتا الشعب اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف في بيان آخر، أن مقاتليه "استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابته مباشرة"، مشيراً إلى استهداف مقاتليه "موقع البغدادي الإسرائيلي (مقابل بلدة ميس الجبل اللبنانية ) بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة".‏

- إسرائيل تقصف مناطق حدودية

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أوردت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالمدفعية مناطق حدودية عدة، بينها سهم عربة قرب طوفا جنوب بلدة ‫ميس الجبل، وأطراف بلدتي عيتا الشعب وميس الجبل.

وأفادت الوكالة بأنه منذ الصباح الباكر "سجل تحليق كثيف وعلى علوّ منخفض، لطائرة استطلاع معادية فوق منطقة راشيا والسفوح الغربية لجبل الشيخ، وصولا إلى دير العشاير على الحدود اللبنانية ـ السورية".

كما أشارت إلى تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب، وتحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي على طول مجرى نهر الليطاني.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان، نحو منطقة جبل روس (هار دوف)"، مشيرا إلى أن جميعها "سقطت في مناطق مفتوحة"

ولفت إلى رصد "إطلاق قذائف أخرى نحو منطقة بلدة مسغاف عام قرب الحدود اللبنانية"، مضيفا أن قواته "هاجمت مصادر إطلاق النار داخل لبنان".

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 جنود بقذائف هاون أُطلقت من لبنان فجرا، استهدفت موقعا عسكريا في منطقة بلدة شتولا الحدودية، وقال إنه "رد باستهداف مصادر النيران".