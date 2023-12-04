الأردن عن حرب غزة: لن تمنح أي طرف يعتقد أنه انتصر فيها الشعور بالأمان

عبر مهند مبيضين المتحدث باسم الحكومة الأردنية، عن خيبة أمل بلاده جراء انهيار الهدنة في قطاع غزة واستئناف دولة الاحتلال قصف وتدمير القطاع.

وقال خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين: «الحرب في غزة هي حرب مَن يملك كل أدوات التدمير ضد مَن رأى بأنه خلال 14 عاما من الحصار والسياسات المستمرة في إنهاء مشروع الأمل بناء الدولة يجب العمل على إعادة الحضور للقضية الفلسطينية بأي بوابة».

وأضاف أن التدمير الذي تمارسه دولة الاحتلال في قطاع غزة لا لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والشعور بعدم الحصول على الأمان.

وشدد على أنّ هذه الحرب لن تمنح أي طرف يعتقد أنه انتصر فيها الشعور بالأمان، متابعا: «الحرب دائما هي الحرب.. لا تُخلف إلا المزيد من الويلات والكراهية والغضب».

واستكمل: «هذا ما كان الأردن يجب أن يضعه أمام الساسة الإسرائيليين، لكن في ظل حكومة متعنتة ويمينية ومتطرفة فإنها تعمل على سحق الناس والإبادة تحت مزاعم الناس الدفاع عن النفس».



