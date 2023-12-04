لاجارد تؤكد حق رئيس المركزي البولندي في اللجوء إلى قضاء الاتحاد الأوروبي في حال إقالته

قالت كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي إن محافظ البنك المركزي البولندي يستطيع اللجوء إلى محاكم الاتحاد الأوروبي إذا قررت الحكومة البولندية المقبلة إقالته من منصبه.

وقالت لاجارد ردا على خطاب من أدم جلابينسكي محافظ البنك المركزي البولندي بشأن احتمال إبعاده من منصبه، إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تشكل اعتداء على استقلال البنك المركزي "إذا لم تكن قانونية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول في خطاب حمل تاريخ أول كانون الأول/ديسمبر الحالي ونشره موقع البنك المركزي الأوروبي "يمكنك الطعن على مثل هذا القرار أمام محكمة العدل الأوروبية وطلب رأيها في مدى قانونيته".

يذكر أن المعارضة بقيادة رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك فازت بالأغلبية في الانتخابات العامة البولندية التي جرت يوم 15 أكتوبر الماضي.

وفازت ثلاثة أحزاب مؤيدة لأوروبا بقيادة رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك بأغلبية 248 مقعدا من أصل 460 مقعدا في حين فاز حزب "القانون والعدالة" الحاكم بـ 194 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

ووضعت الأحزاب المعارضة الثلاثة اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشكيل ائتلاف فيما بينها، في حين أدت حكومة جديدة رئيس الوزراء المؤقت ماتيوش مورافيتسكي، اليمين الدستورية أمام الرئيس أندريه دودا اليوم الاثنين، في مناورة تكتيكية تهدف فقط إلى تأخير انتقال السلطة إلى المعارضة بقيادة دونالد تاسك.