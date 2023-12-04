رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تصل إلى قطاع غزة وتؤكد: معاناة السكان لا تطاق

تجري رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم الاثنين، زيارة إلى قطاع غزة؛ لتعزيز الجهود الرامية إلى التخفيف من الخسائر المدمرة التي يُلحقها العدوان الإسرائيلي المستمر بالمدنيين.



وبحسب بيان صادر عن اللجنة الدولية، من المقرر أن «تزور سبولياريتش، المستشفى الأوروبي حيث تجري فرق اللجنة والكوادر الطبية المحلية عمليات جراحية منقذة للحياة».



وقالت رئيسة اللجنة، إن «مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق»، مشددة على أنه «من غير المقبول ألا يكون للمدنيين مكان آمن يذهبون إليه».



ونوهت بعدم وجود استجابة إنسانية كافية لاحتياجات السكان على الأرض في ظل الحصار العسكري القائم، موضحة أن زيارتها تستهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف الوضع الإنساني «اليائس».



وأعربت عن قلقها العميق إزاء محنة المدنيين، مؤكدة التزام اللجنة الدولية التام ببذل كل ما في وسعها للتخفيف من معاناتهم.



وأضافت: «لقد وجهنا نداء عاجلا لحماية حياة المدنيين واحترامها من جميع الأطراف، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وأكرر هذا النداء اليوم».



وشددت على أهمية السماح بتدفق المساعدات بشكل منتظم ومن دون عوائق إلى غزة، داعية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين والسماح للجنة الدولية بزيارتهم بأمان.