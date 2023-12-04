جيش الاحتلال: نوسع العملية البرية في كل مناطق قطاع غزة

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال يوسع العملية البرية في كل مناطق قطاع غزة.

وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي: "نهاجم في مناطق مأهولة وهذا يؤكد التصميم على تحقيق الأهداف في كل الأماكن".

وطالب المنظمات الدولية بالتأكد من سلامة الرهائن في غزة وتقديم الدواء لهم.

كما أكد مهاجمة جيش الاحتلال بنى تحتية إرهابية لحزب الله في لبنان.

وفي 1 ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر اليوم، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".