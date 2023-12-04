أعلنت الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، نزوح نحو 1.9 مليون شخص في أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت الوكالة في بيان، إلى "ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 111 منذ بداية الحرب" على القطاع منذ نحو شهرين.

وأكد البيان "نزوح نحو 1.9 مليون شخص (أكثر من 80 % من السكان) في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر الماضي"، وفقا لوكالة الأناضول.

وحتى 2 ديسمبر الجاري، تمكنت "أونروا" من التحقق من وقوع 117 حادثة في 85 من منشآتها منذ بداية الحرب، حسب البيان نفسه.

وأضافت "أونروا" أن "30 من منشأتنا أصيبت بشكل مباشر جراء القصف الإسرائيلي، فيما تعرضت 55 منشأة لأضرار جانبية".

وحتى 2 ديسمبر الجاري، كان ما يقرب من 21. مليون نازح يحتمون في 156 منشأة تابعة للأونروا في أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك منطقة الشمال، حسب المصدر نفسه.

وأشار البيان إلى أن "ما يقرب من مليون نازح كانوا يقيمون في 99 منشأة في مناطق الوسط، ومدينة خان يونس (جنوب غزة)، ومدينة رفح (أقصى الجنوب)".