الرئيس البرازيلي لا يستبعد اعتقال بوتين إذا حضر قمة مجموعة العشرين

قال الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، إنه لا يستطيع تقديم أي ضمانات شخصية للرئيس الروسي فلاديير بوتين بأنه لن يتم اعتقاله إذا حضر قمة مجموعة العشرين المزمعة في ريو دي جانيرو العام المقبل.

وقال لولا خلال زيارة لبرلين إن إمكانية اعتقال بوتين في البرازيل بسبب مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، ليست مجال اختصاصه.

وأوضح لولا على هامش مشاورات بين الحكومتين الألمانية والبرازيلية "هل سيتم اعتقاله عندما يصل؟ ربما، ربما لا. القضاء هو الذي سيحدد ذلك".

ولم يغادر بوتين روسيا كثيرا منذ بدء الهجوم الشامل على أوكرانيا في فبراير 2022.

وقد تغيب عن قمة مجموعة بريكس التي عقدت مؤخرا في جنوب أفريقيا وكذلك قمة مجموعة العشرين في الهند.