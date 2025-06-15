- وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أعرب عن أمله في قبول إيران العرض

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن بلاده بالتشارك مع فرنسا وبريطانيا، تعرض على إيران بدء محادثات فورية بشأن برنامجها النووي.

وفي مقابلة مع قناة "ARD" الألمانية، تطرق فاديفول إلى البرنامج النووي الإيراني قائلاً: "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعرض على إيران الدخول في مفاوضات فورية بشأن برنامجها النووي".

وأعرب أمله في قبول إيران العرض، مبيناً أن المفاوضات شرط أساسي لحل سلمي للصراع الدائر بين طهران وتل أبيب.

وتابع: "لا أعتقد أن إسرائيل تهدف إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، والقضية الحقيقية هي منع التسلح النووي الذي قد يشكل تهديدًا لإسرائيل وألمانيا".

وادعى أن هدف إيران هو تدمير إسرائيل، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لهذا السبب.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلفت قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.