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فعّلت إيران، مساء اليوم الأحد، الدفاعات الجوية في مناطق عدة من العاصمة طهران، وذلك بالتزامن مع هجوم إسرائيلي.

وقالت وكالة «تسنيم» للأنباء، إن «الدفاعات الجوية في طهران تتصدى لأهداف معادية الآن».

وأشارت التقارير إلى سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من العاصمة، منها شهرك غرب، وسعادة آباد، وبوناك، وإكباتان، وتشيتجار.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أفاد شهود عيان برؤية دخان يتصاعد في سماء هذه المناطق.

في الوقت نفسه، تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي في أجزاء من طهران، وخاصةً في المنطقتين الغربية والشرقية.

كما أشارت تقارير غير رسمية إلى احتمال تعرض معهد نيرو للأبحاث في نهاية شارع دادمان لهجوم.



