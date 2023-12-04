قطر تبيع نصف حصتها في بنك باركليز البريطاني

قرر صندوق الثروة السيادي القطري بيع حوالي نصف حصته في بنك باركليز البريطاني، في خطوة مفاجئة من أحد أقدم داعمي البنك البريطاني، مما دفع مسئولي البنك إلى دراسة إعادة هيكلة استراتيجية له.

وبحسب الشروط التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، قررت شركة قطر القابضة المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادي القطري بيع 361.7 مليون سهم من أسهم البنك البريطاني، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 517 مليون جنيه إسترليني (644 مليون دولار).

يذكر أن قطر استثمرت حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني في بنك باركليز عبر سلسلة طروحات أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008، لتصبح أحد أكبر المساهمين في البنك.

وفي نهاية 2022 بلغت حصة قطر في البنك 5% وفقا للبيانات الرسمية الصادرة في يناير الماضي.

يذكر أن سهم بنك باركليز فقد حوالي 9.8% من قيمته منذ بداية العام الحالي، وهو الأسوأ أداء بين أسهم البنوك البريطانية، في الوقت الذين ينفذ فيه المسئولون إجراءات تستهدف زيادة الربحية بما في ذلك شطب آلاف الوظائف.

وذكرت بلومبرج أن قطر القابضة تعرض أسهم باركليز بسعر يتراوح بين 141 و142.98 بنس للسهم الواحد، وهو ما يعني أنها لن تباع بأي خصم عن سعر السهم في ختام تعاملات اليوم، إذا تم البيع بالحد الأقصى للنطاق السعري للطرح. وتمثل الكمية المطروحة حوالي 2.4% من إجمالي أسهم باركليز.