 مستوطنون يضرمون النيران بمركبة فلسطينية جنوبي نابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يضرمون النيران بمركبة فلسطينية جنوبي نابلس

وكالات
نشر في: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 9:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 ديسمبر 2024 - 9:31 ص

أشعل مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، النيران في منازل ومركبات ومحال تجارية في بلدتي حوارة وبيت فوريك بنابلس شمال الضفة الغربية.

وبموازاة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك، وأضرموا النيران في منزل قيد الانشاء ومركبتين، مشيرة إلى أن الدفاع المدني بمساندة اطفائية بلدية نابلس أخمد الحرائق الثلاثة.

وفي الثالث من نوفمبر، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين نفذوا 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، خلال أكتوبر الماضي.

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