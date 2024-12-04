المرصد السوري: داعش تستفيد من التصعيد بسوريا

• وسوريا أمام خطر تمدد التنظيم

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن إن سوريا أمام خطر تمدد داعش من ناحية البادية، حيث يستفيد التنظيم من التصعيد الواقع في سوريا هذه الأيام.

وعن تطور الوضع الميداني، قال عبد الرحمن في حديث على قناة العربية إن "هيئة تحرير الشام" والفصائل الموالية لها سيطرت على عدد من البلدت في ريفها الشمالي المتاخم لريفي إدلب وحلب وتواصل الاقتحامات في حماة.

وأضاف عبد الرحمن أن القوات الحكومية السورية مدعومة بفصائل مسلحة استطاعت أن تنفذ هجوما مضادا أبعد فصائل الهيئة عن حماة عشرة كيلومترات

وتتركز الاشتباكات والمعارك حول جبل زين العابدين الذي يعد بوابة الدخول إلى مدينة حماة، بينما قال التليفزيون السوري أن الجيش يخوض اشتباكات عنيفة شمال شرق حماة في وقت يعاني فيه النازحين جراء العمليات العسكرية، حيث إن أعداد النازحين من مناطق القتال باتجاه الشرق وتحديدا إلى الرقة في تزايد كبير.