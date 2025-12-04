استأنفت مراكز الاقتراع بدائرة الرمل في محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، فتح أبوابها أمام المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم مجددًا بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي ألغيت نتيجتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لاختيار 3 نواب يمثلونهم في البرلمان من بين 16 مرشحًا، وسط حالة من الهدوء التام.

ورصدت "الشروق" هدوءًا نسبيًا وإقبالًا محدودا في اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت في اليوم الثاني، وذلك بلجان مجمع المدارس في منطقة العوايد، شرقي المحافظة.

وتعمل اللجنة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية من خلال غرفة عمليات بالتنسيق مع مديريات: «الأمن، والصحة، والتربية والتعليم، وحي شرق»، والجهات المعنية؛ لتلقي الشكاوى وتذليل العقبات أمام الناخبين بلجان الاقتراع.

والمرشحون الـ16 المتنافسون في الدائرة هم: أحمد عبد المجيد، وعمر الغنيمي، حزب مستقبل وطن، وحازم الريان، حزب حماة الوطن، ومنى حسن عبد ربه، وأحمد محمد عبد الظاهر، وأشرف منديل، وفخر الجارحي، ومحمود عسكر، وهشام الدين عسران، وعفيفي كامل، ورضا الغباشي، ومجدي راغب البيومي، ووسيم طه السروجي، ودنيا محمود عرب، وشفيع عبد الحميد محمد، وأحمد الخميسي "مستقلين".

والمدارس الـ47 التي تُعقد فيها الانتخابات بنطاق دائرة الرمل هي: الشهيد محمد فاروق القرش الابتدائية، وطه حسين الثانوية بنات، وسامي البارودي الإعدادية التجريبية بنات، وشوكت الرسمية الابتدائية، والرمل الثانوية بنات، والسيرة الحسنة الإعدادية بنات، والشهيد عبد السلام حمادة، وعمر بن الخطاب الابتدائية، وصقر قريش الابتدائية، وشدس الإعدادية بنات، وعبد العزيز جاويش الإعدادية، والشهيد اللواء خالد كمال عثمان الثانوية بنين، والرمل الثانوية بنين، وزيزينيا الثانوية بنات، وهدى شعراوي الثانوية بنات.

ومدرسة محمود زكي سالم الثانوية بنين، وعمر لطفي الابتدائية، وابن سيناء الابتدائية، ومجمع محرم الأزهري، ومنصور حسين الابتدائية، والسيوف الابتدائية، والفالوجا الابتدائية، وأرض العوايد الثانوية، والشيخ زايد التجريبية، وفاطمة الزهراء الإعدادية بنات، والرمل الميري الابتدائية، وكمال الدين حسين الابتدائية، والظاهرية الإعدادية، وجمال حمدان الابتدائية، وحسين كامل بهاء الدين الابتدائية.

ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، والفضيلة الابتدائية، وكورونا الرسمية لغات، وكلية الزراعة المشتركة، والصالحية الابتدائية، والبكاتوشي الابتدائية، والقرية الأولى الابتدائية، والشهيد السيد كمال كريم الابتدائية، والتحرير الابتدائية، و6 أكتوبر الابتدائية، والجيل الجديد الابتدائية المشتركة، والتأهيل الفكري، واخناتون الابتدائية، والمحروسة الابتدائية، ومنارة العلم الابتدائية، وحجر النواتية الابتدائية، والفنية للتعليم والتدريب المزدوج.

وتُجرى الانتخابات بمحافظة الإسكندرية في الدائرة الثانية "الرمل"، والتي تضم لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744 ألفًا و824 ناخبًا، لهم حق التصويت، منتشرين في نطاق قسمَي شرطة "أول وثانٍ الرمل".