أبناء مركز الإبداع: بنحبك يا خالد.. والمخرج الكبير: أخلصت لأولادي واليوم هم حولي

«هنو»: منصب خالد جلال بمجلس الشورى لا يمنعه من الاستمرار في مشروعه لاكتشاف المواهب

شهد المسرح القومي مظاهرة حب للمخرج خالد جلال، في ليلة تكريمه، والتي نظمها المركز القومي للمسرح، مساء اليوم الأربعاء، للاحتفال بالمخرج الكبير، والذي غادر موقعه كرئيس لقطاع المسرح بعد تعيينه نائبًا بمجلس الشورى.

وتوافد العشرات من نجوم مركز الإبداع الفني وشبابه قبل الموعد المحدد، والذين استقبلوا أستاذهم خالد جلال لدى وصوله ساحة القومي بعاصفة من التصفيق والهتاف: "بنحبك يا خالد".

وبدأ الاحتفال، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس قطاع المسرح المخرج هشام عطوة، ورئيس المركز القومي للمسرح المخرج عادل حسان، بمقاطع صوتية من بعض مسرحيات خالد جلال، وعُرض فيلم بعنوان "خالد جلال الأثر" من إنتاج المركز القومي للمسرح، تضمن لقطات من مسيرة خالد جلال، وحوارًا له مع الإعلامي محمود سعد، وآخر مع الإعلامية ريهام السهلي، ومقطعًا من لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، ولقاءً مع الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وشهادة خاصة منه عن تجربة خالد جلال، فيما استعرض الفيلم مقتطفات من مسرحيات مركز الإبداع، ولقطات لنجوم تخرجوا منها.

وعقب عرض الفيلم، قدّم عدد من نجوم مسرحياته شهاداتهم وذكرياتهم عن المخرج الكبير على المسرح.

وتضمّن الحفل عرضًا موسيقيًا لفرقة أوسكار لموسيقى الشارع، قدّم ألحانًا شرقية وغربية وموسيقى تصويرية لأفلام سينمائية شهيرة.

وفي الحفل الذي أخرجه عادل حسان، قدم الدكتور محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، قراءة في رحلة المخرج خالد جلال، وإلقاء الأضواء على تأثيره وإبداعه، ودوره في اكتشاف نجوم تصدروا الساحة، وذلك قبل أن يدعو خالد جلال للصعود على المسرح.

وحرص المخرج الكبير على توجيه التحية للحضور، مؤكدًا دور أسرته الصغيرة في حياته، مشيرًا لزوجته المخرجة علا فهمي، ونور وملك خالد جلال.

وغلبته الدموع وهو يوجه الشكر للمخرج هشام عطوة، الذي خلفه في عدة مناصب، وآخرها رئاسة قطاع المسرح، مؤكدًا على علاقة الصداقة التي تجمعهما منذ أيام المسرح الجامعي.

وأشاد بدور الفنان فاروق حسني في حياته، والذي قال عنه إنه المؤسس والبناء الذي كان سبب وجوده اليوم في هذا التكريم.

وكشف خالد جلال أن بوستر "حلم ليلة صيف" أول مسرحياته، والتي قدمها في إيطاليا، كان من تصميم الفنان أحمد فؤاد هنو، والذي تعرف عليه في الأكاديمية المصرية للفنون بروما.

واختتم حديثه قائلًا: "فخور بالتكريم، وبهذه المحبة.. أخلصت لأولادي اللي أصبحوا نجوم مصر، واليوم يلتقوا حولي".

وقال هشام عطوة، في كلمته، إنه قام بالتمثيل في مسرحيات أخرجها خالد جلال على مسرح الجامعة، وبعد التخرج شارك معه في تأسيس فرقة لقاء، وشاركا من خلالها في مهرجان المسرح الحر بدار الأوبرا، مشيرًا إلى أن جلال قدّمه كمخرج لأول مرة في مسرح الشباب، ومشددًا على علاقة الصداقة التي تجمعهما طوال الوقت.

وتحدث الوزير، عن اللقاء الأول الذي جمعه بالمخرج خالد جلال في أكاديمية الفنون بروما، وكيف تلمس فيه هذه الطاقة الإبداعية المتدفقة.

وقال إنه ليس من السهل أن تجد موهبة بهذا الحجم، كاشفًا عن استمراره في العمل بمركز الإبداع الفني، ومؤكدًا على أهمية استمراره في دوره باكتشاف المواهب الواعدة، وقال إن مهام موقعه الجديد لا تمنعه من مواصلة هذا الدور المهم.