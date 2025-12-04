آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته

نظم قسم الآثار المصرية بكلية الآثار، بالتعاون مع قسم ترميم الآثار العضوية، ندوة علمية بعنوان: "النسيج في مصر القديمة والاتجاهات الحديثة لدراسته وصيانته"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، والأستاذة الدكتورة سلوى كامل رئيس قسم الآثار المصرية القديمة، والأستاذ الدكتور عمر عبد الكريم رئيس قسم ترميم الآثار العضوية، وذلك في ضوء اهتمام جامعة القاهرة بدعم البحث العلمي وتنمية مهارات الباحثين والطلاب.

وبدأت فعاليات الندوة بكلمات افتتاحية ألقاها الأستاذ الدكتور محسن صالح عميد الكلية، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون العلمي بين أقسام الكلية ودعم الدراسات المتخصصة في مجال النسيج الأثري.

وتوالت بعده كلمات رئيس قسم الآثار المصرية ورئيس قسم ترميم الآثار العضوية، مؤكدين دور هذه الندوات في تطوير مهارات الباحثين وفتح آفاق جديدة للبحث والدراسة.

وتوجهت الأستاذة الدكتورة سلوى كامل، بالشكر لرئيس الجامعة، ونائبه وعميد الكلية على دعمهم المستمر لفعاليات القسم العلمية، سواء تلك التي ينظمها القسم منفردًا أو بالشراكة مع الأقسام الأخرى.

كما أعربت عن تقديرها لأساتذة القسم، وأعضاء الهيئة المعاونة على دورهم الفعال وجهودهم البناءة، وقدمت الشكر للحضور من الباحثين والمهتمين.

وتضمنت الجلسة الأولى أربعة بحوث، بدأت ببحث بعنوان: "المنسوج الكهنوتي" قدمته الدكتورة شروق عاشور، تلاه بحث بعنوان: "الأساليب التطبيقية والتراكيب النسجية المستخدمة في نسج وزخرفة المنسوجات عند المصري القديم" قدمه الدكتور محمد متولي عامر، ثم بحث بعنوان: "طراز الرداء ذي الثنايا في مصر القديمة وبلاد النهرين" قدمته الدكتورة فوزية عبد الله.

واختتمت الجلسة ببحث بعنوان: "طرق فحص وتحليل النسيج المصري القديم" قدمه الدكتور نبيل سعيد، وشهدت الجلسة مناقشات علمية ثرية حول موضوعات الجلسة.

وتناولت الجلسة الثانية، عدة بحوث متخصصة، حيث افتتحت ببحث بعنوان: "رداء التبرئة بمصر القديمة" قدمته الأستاذة الدكتورة سلوى كامل، والدكتورة نيللي صابر، والباحثة مريهان ياسر، تلاه بحث بعنوان: "طرق صناعة النسيج في مصر القديمة" قدمته الدكتورة نيفين كمال فهيم فرج، ثم بحث بعنوان: "رداء السيدات في مصر القديمة كوسيلة للتاريخ" قدمته الدكتورة علاء فؤاد العبودي.

كما تضمنت الجلسة بحثًا بعنوان: "استخدامات المواد الصديقة للبيئة في صيانة وترميم المنسوجات الأثرية" قدمته الباحثة نسمة أحمد طاهر أبوطايل، وآخر بعنوان: "الرمزية في فنون النسيج القبطي المبكر" قدمته الدكتورة هند صلاح الدين.

واستعرضت الجلسة الثالثة أربعة أبحاث متخصصة، الأول بعنوان: "العلامات غير النصية على المنسوجات المصرية القديمة" قدمته الدكتورة هبة رجب، ثم بحث بعنوان: "تكنولوجيا صناعة الأكفان الكتانية وطرق صيانتها – دراسة تطبيقية" قدمه الدكتور إبراهيم حامد محمد الخولي، وبحث بعنوان: "قرابين النسيج في المعابد المصرية أثناء حكم البطالمة في مصر" قدمته الباحثة هالة فريد الأسمر.

واختتمت الجلسة ببحث بعنوان: "من التوثيق والتسجيل إلى العرض المتحفي: كتالوج مومياء من مقتنيات المتحف المصري الكبير" قدمته الدكتورة داليا السيد.

كما اختتمت الندوة بمناقشات علمية موسعة أسفرت عن عدد من التوصيات البحثية المهمة، فيما جرى تكريم المحاضرين والمشاركين تقديرًا لإسهاماتهم ودورهم في إثراء فعاليات الندوة وتعزيز الحركة البحثية في مجال دراسات النسيج وصيانته.