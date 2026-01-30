كمبوديا وتايلاند تفشلان في التوصل إلى أرضية مشتركة بعد يومين من المحادثات المتوترة

فشلت كمبوديا وتايلاند في التوصل إلى أرضية مشتركة بعد يومين من المحادثات المتوترة، التي جرت تحت إشراف أمانة لجنة الحدود الإقليمية الكمبودية التايلاندية حيث اتفق الجانبان على مواصلة المفاوضات من خلال تبادل الوثائق ، قبل التوصل إلى اتفاق رسمي أو عقد اجتماع على مستوى أعلى.

وفي الوقت نفسه، حذر قائد سابق للمنطقة العسكرية الثانية في تايلاند من أن جولة ثالثة من الاشتباكات بين الدولتين "أمر لا مفر منه" مشيرا إلى ما وصفه بمؤشرات واضحة على استعدادات دفاعية على طول الحدود، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الجمعة.

وأفادت كمبوديا بوجود حشود عسكرية تايلاندية على طول الحدود، بما في ذلك في المناطق والقرى التي تخضع للاحتلال التايلاندي في أعقاب ثلاثة أسابيع من الهجمات العسكرية التايلاندية على كمبوديا في ديسمبر الماضي.

وأشارت لجنة حقوق الإنسان الكمبودية إلى "الأعمال غير القانونية" المستمرة للقوات المسلحة التايلاندية، بما في ذلك تدمير منازل مدنيين كمبوديين في المناطق التي غزتها واحتلتها بالإضافة إلى بناء أسوار لمنع عودة سكانها الشرعيين.

وفي حديثه إلى وسائل إعلام تايلاندية، قال الليفتنانت جنرال كانوك نيتراواثاناسينا، نائب القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية في تايلاند إن جولة ثالثة من القتال بين تايلاند وكمبوديا أمر مرجح، مشيرا إلى دلائل على تعزيز الاستعدادات الدفاعية على طول الحدود.