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الأردن يؤكد عمق العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي بمختلف المجالات

فيصل الفايز
فيصل الفايز
عمان - أ ش أ
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 3:12 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 3:12 م

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز عمق العلاقات الأردنية الأوروبية في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقائه رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر.
وعرض الفايز مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعيات الأزمة السورية وأثرها على الأردن، والتحديات الاقتصادية التي يواجهها بسبب استقباله نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري.

وشدد الفايز على أن الاستقرار والأمن لن يتحققا إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين، مبينا أن بلاده تواجه صعوبات اقتصادية بسبب الأوضاع في المنطقة، وتخلي المجتمع الدولي عن التزامات دعمه نظير الدور الإنساني والأخلاقي الذي يقوم به تجاه اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي.

ولفت إلى العلاقات المتميزة والوثيقة القائمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وهي علاقات استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والتوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الفايز موقف الاتحاد الأوروبي الداعم للأردن، معربا عن أمله في مزيد من المساعدات بما يسهم في تحمل أعباء وانعكاسات أحداث دول الجوار العربية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني بالمملكة.


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