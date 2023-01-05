 حامد وحجازي يقودان تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الهلال في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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حامد وحجازي يقودان تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 6:30 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 6:30 م

أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الهلال مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف ملعب الملك عبدالله الدولي مواجهة كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد، والتي ستقام في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري السعودي.

ويتواجد الثنائي طارق حامد وأحمد حجازي لاعبا منتخب مصر، في التشكيل الأساسي لفريقهما الاتحاد بمواجهة الهلال في مساء اليوم الخميس.

وجاء تشكيل الاتحاد في مواجهة اليوم كما يلي:

جروهي في حراسة المرمى

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي

خط الوسط: طارق حامد، كورنادو، هيلدر كوستا

الهجوم: عبدالعزيز البيشي، عبدالرزاق حمدالله، روماينيو.


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