الجزائر: الإفراج عن ملكة جمال شمال أفريقيا سابقا بعد احتجازها للعثور على كوكايين بمنزلها

أمر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي في العاصمة الجزائرية اليوم الخميس، بالإفراج عن وحيدة قروج، ملكة شمال أفريقيا سابقا، مع الأمر بوضعها تحت اجراء الرقابة القضائية والمنع من نشر أو وضع أي منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشرطة الجزائرية اعتقلت ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، وحيدة قروج، ومعها رضيعها البالغ من العمر 7 أشهر، على خلفية العثورعلى كوكايين ومبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، خلال عملية مداهمة وتفتيش لمنزلها في غياب زوجها الملاحق قضائيا الذي قد يكون فر إلى وجهة غير معلومة بحسب تقارير إعلامية.

وتعتبر وحيدة قروج، صانعة محتوى وواحدة من أهم المؤثرات بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ذاع صيتها على منصات عروض الأزياء وهي في السادسة عشر من عمرها، وبعد تجارب مع أشهر مصممي الأزياء في الجزائر ومشاركات في أعمال تلفزيونية كممثلة.

كما عملت على الترويج للتراث واللباس التقليدي الجزائري، وشاركت في مسابقة ملكة جمال العرب في 2018، ومسابقة ملكة جمال التراث العالمي، توجت خلالها بملكة جمال التراث الأفريقي لسنة 2019.