منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الدول العربية للتراجع عن التطبيع مع إسرائيل

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الخميس، الدول العربية إلى العودة عن اتفاقات التطبيع مع إسرائيل كونها "أثبتت فشلها في ردع الجرائم والعدوان ومخططات الضم الاحتلالية".

وفيما يتعلق باتفاقيات التطبيع ،اعتبرت اللجنة التنفيذية في بيان عقب اجتماعها في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إسرائيل"تحاول الاستفادة منها كطوق نجاة من مغبة مساءلته في ظل موقف أمريكي يحمي ويدعم الاحتلال ويحميه من المساءلة".

وقبل نحو عامين أقامت أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات تطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية، وهو ما قوبل في حينه بانتقادات فلسطينية شديدة.

وحذرت اللجنة التنفيذية من "خطورة قيام المتطرف العنصري أحد أعضاء حكومة الاحتلال (وزير الأمن القومي) إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى والمحاولات الجارية للتمهيد لتقسيم المسجد مكانياً وزمانياً".

وحثت على "مواقف عملية من خلال فرض الطوق والمقاطعة وعزل الحكومة الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف أو الانصياع للقوانين والشرعية الدولية" وسرعة دعوة مجلس الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد للوقوف على ما يجرى في المسجد الأقصى.

واستهل عباس اجتماع اللجنة التنفيذية بالتأكيد على رفض سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بشكل قاطع.

وتعهد عباس في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، بالاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها الشرعية الدولية "من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية".

وتم الدعوة لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية عقب دخول وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة إيتمار بن غفير قبل يومين للمسجد الأقصى في شرق القدس ما أثار تنديدا فلسطينيا ودوليا.

وقال عباس عن ذلك إن "هذا الاقتحام هو بداية تنفيذ سياسة حكومة نتنياهو التي أعلنوا عنها، والتي نرفضها رفضا قاطعا، ولكن أيضا سمعنا كثيرا من الرفض لها في مختلف دول العالم، وأيضا سمعنا رفضا داخل إسرائيل".

وأشار إلى أن "الكثير من شرائح المجتمع الإسرائيلي رفضت هذه السياسة، ليس حبا فينا وإنما دفاعا عن دولة إسرائيل ومستقبلها".

وأضاف "هناك اجتماعات للجنة التحرك الدولي (منبثقة عن القيادة الفلسطينية) التي بدأت أعمالها واستعداداتها من أجل التحرك الدولي.