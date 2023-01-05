وزيرة البيئة تشارك في افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة بيت العرب

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" في قصر القبة الرئاسي، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والذي افتتحه السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزراء الشؤون الاجتماعية لعدد من الدول العربية، ولفيف من السفراء وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال السياسة والفن.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية هذا المعرض في دعم التراث العربي والحفاظ عليه من الاندثار وتعريف الأجيال الحالية به، وإتاحة الفرصة للسكان المحليين وصانعي الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم وتراثهم، وتسليط الضوء عليها كمنتجات صديقة للبيئة، وخاصة السكان المحليين للمناطق المحمية بمصر في إطار جهود وزارة البيئة لدمجهم في إدارة المحميات الطبيعية وتطويرها، بتشجيع الحفاظ على تراثهم ومنتجاتهم الصديقة للبيئة والمستوحاة من التراث المحلي من جنوب سيناء والنوبة وسيوة.

وشهدت الوزيرة، عرضا فنيا للأزياء العربية التراثية والذي يعرض نماذج للأزياء التراثية لعدد من الدول العربية والمستوحاة من بيئاتها المختلفة.

وتستضيف مصر المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" حتى 11 يناير الجاري، بمشاركة 13 دولة عربية، ومن بينهم ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتشارك به 150 أسرة منتجة منها 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية، ومُشاركة 8 وزراء من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، هم: الأردن، وقطر، والكويت، والإمارات، ولبنان، وليبيا، وفلسطين، والسوادن، واليمن.