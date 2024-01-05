كشف وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، يوم الخميس، عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها في غزة، إذ قال إنها تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع والاستمرار في ملاحقة قيادات حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في الجنوب.



وقال مكتب جالانت: "في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، سنتحول إلى نهج قتالي جديد بما يتواءم مع الإنجازات العسكرية على الأرض"، وذلك في بيان وصفه المكتب بأنه يوضّح المبادئ التوجيهية التي تعكس رؤية جالانت للمراحل المقبلة من الحرب.



وقال جالانت إن العمليات ستشمل مداهمات وهدم أنفاق وضربات جوية وبرية وعمليات للقوات الخاصة. وفي جنوب القطاع، ستواصل العملية محاولة القضاء على قادة حماس وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين.



وذكر البيان "ستستمر طالما اعتٌبرت ضرورية".



وقال جالانت في بيان إن حماس لن تعود للسيطرة على غزة بعد الحرب، وإن إسرائيل ستحتفظ بالحرية في تنفيذ العمليات. لكنه ذكر أنه لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي وأن من المقرر أن تدير هيئات فلسطينية قطاع غزة.



ومضى قائلا "سكان غزة فلسطينيون، لذلك ستتولى هيئات فلسطينية المسئولية، بشرط ألّا توجد أعمال عدائية أو تهديدات لدولة إسرائيل".