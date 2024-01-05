 محمد إمام عن تعاونه مع شريف عرفة في اللعب مع العيال: أحلامي بقت حقيقة - بوابة الشروق
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محمد إمام عن تعاونه مع شريف عرفة في اللعب مع العيال: أحلامي بقت حقيقة

إسراء زكريا
نشر في: الجمعة 5 يناير 2024 - 2:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 يناير 2024 - 2:50 ص

نشر الفنان محمد إمام صورة، عبر حسابه على إنستجرام، جمعته بالمخرج شريف عرفة، معلقا: "أحلامي بقت حقيقة.. استنوني لأول مرة مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم اللعب مع العيال.. مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله".

الفيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول مدرس تاريخ، يطلب نقله إلى إحدى المدارس في الصحراء.

"اللعب مع العيال" يشارك في بطولته: ويزو، وباسم سمرة، وأسماء جلال، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

ويعرض للفنان محمد إمام في السينمات، حاليا، فيلم "أبو نسب"، الذي يشارك في بطولته: ياسمين صبري، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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