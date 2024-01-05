أبو الغيط يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيناتور الديمقراطي "كريستوفر فان هولين" والسيناتور الديمقراطي "جيفري ميركلي" عضوي لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الامريكي.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام، بأن اللقاء تناول اخر مستجدات الوضع في قطاع غزة حيث أكد الأمين العام على ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بمسؤولياتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال في حق الفلسطينيين من ابناء قطاع غزة، ومساعيها الحثيثة لترحيل السكان قسراً من شمال القطاع لجنوبه.

وأشار إلى ان الممارسات الاسرائيلية تعد انماطاً من العقاب الجماعي ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع.

وأوضح المتحدث أن أبو الغيط شدد في المقابلة على أهمية الاستمرار في الضغط من أجل توفير المساعدات الانسانية بالكثافة المطلوبة ومن خلال ممرات إنسانية والمطالبة بوقف اطلاق نار كامل.

وأضاف أن الأمين العام طالب عضوي الكونجرس بأن تمارس الولايات المتحدة بما لها من ثقل الضغط على إسرائيل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن عضوي الكونجرس الأمريكي أكدا أهمية الدور العربي ودور الجامعة العربية في إنهاء هذه الحرب، كما أوضحا أهمية العمل على إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات بشكل فوري للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

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