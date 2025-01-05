تركيا تفتح 7 معابر لعودة السوريين إلى بلادهم

نشرت رئاسة إدارة الهجرة التركية اليوم الأحد، بيانا حول إجراءات العودة الطوعية للسوريين حاملي بطاقة الحماية المؤقتة بالبلاد، وحددت بموجبها أسماء 5 معابر متاحة لعودة "طوعية وآمنة ومشرفة" للسوريين الراغبين بالعودة إلى ديارهم.

وأوضح البيان أن المعابر المخصصة للعودة الطوعية هي: جيلوة غوزو (يقابله باب الهوى)، يايلاداغي (كسب)، أنوجو بينار (باب السلامة)، قرقميش (جرابلس)، أقجة قلعة (تل أبيض).

وتبدأ العودة الطوعية -بحسب البيان- عبر حجز موعد من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، ومن ثم التوجه لمديرية الهجرة بالولاية التي يقيم فيها السوري الراغب بالعودة، ثم التوجه إلى المعبر الحدودي المحدد مسبقا، وصولا إلى الخروج من تركيا ودخول الأراضي السورية، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وفي البيان نفسه، وضعت إدارة الهجرة التركية محددات للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، تتيح لأحد أفراد الأسرة زيارة بلاده للاطلاع على الوضع القائم هناك من أجل ترتيب أوضاعه تمهيدا لاستقدام أسرته من تركيا لاحقا.

وخصصت الهجرة التركية معبرين حدوديين للسوريين الراغبين بزيارة بلادهم في هذا الإطار، وهما معبرا "جوبان باي" (الراعي)، "زيتندالي" (معبر الحمام/عفرين).

وشددت الإدارة على أنه يجب الخروج من تركيا والعودة إليها من ذات المعبر، للفئة الراغبة بزيارة سوريا.

وأوضح البيان أن المحددات تمنح لرب الأسرة حق الخروج والدخول (من تركيا والعودة إليها) 3 مرات كحد أقصى ابتداء من الفترة الممتدة من أول يناير إلى أول يوليو 2025، وهو ما كانت أعلنت عنه قبل أيام.

وإذا كان رب الأسرة غير قادر على المغادرة (لسبب ما) فيمكن لأحد أفراد الأسرة البالغين الحصول هذا الحق نيابة عن الأسرة، وفق البيان التركي.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أواخر ديسمبر الماضي، سلسلة إجراءات متعلقة بعودة السوريين المقيمين "بشكل طوعي ومشرف" إلى بلادهم.

وفي 24 ديسمبر الماضي أشار وزير الداخلية التركي إلى أن أكثر من 25 ألف سوري عادوا إلى بلادهم خلال 15 يوما، مما يرفع عدد العائدين من عام 2017 إلى 763 ألفا، موضحا أنه يوجد حاليا 2.9 مليون سوري تحت الحماية المؤقتة في تركيا.