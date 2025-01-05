 غزة.. وفاة 7 أطفال حديثي الولادة بسبب الطقس البارد ونقص المأوى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. وفاة 7 أطفال حديثي الولادة بسبب الطقس البارد ونقص المأوى

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 10:01 م | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 10:01 م

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 7 أطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم بسبب الطقس البارد ونقص المأوى في غزة.

وأعلنت أونروا على موقع "إكس" أن ما يصل إلى 7700 مولود جديد في الأراضي التي مزقتها الحرب يعيشون في ظروف سكنية غير مناسبة نتيجة للحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد أفادت في أواخر ديسمبر بأن أربعة أطفال حديثي الولادة توفوا بسبب انخفاض حرارة الجسم.

وفقد مئات الآلاف من الفلسطينيين منازلهم نتيجة لأكثر من 15 شهرا من القتال في غزة.

ويعيش السكان المشردون في خيام توفر حماية قليلة ضد البرد والمطر، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية.

وقالت الهيئة الإسرائيلية المعنية بالشئون الفلسطينية على "إكس" إنها تعمل مع المنظمات الإنسانية الدولية مثل "رحمة العالمية" لتوفير الخيام والأغطية والملابس الشتوية ومنتجات النظافة للسكان.

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