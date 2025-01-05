البحرية الكورية الجنوبية تجري أول مناوراتها في 2025

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنها أجرت أول تدريباتها البحرية في عام 2025 في جميع البحار المحيطة بالبلاد في الشرق والغرب والجنوب.

وقالت البحرية إن التدريبات أجريت يوم الجمعة، وشاركت فيها تسع سفن بحرية وطائرتان من الأسطول الأول في البحر الشرقي والأسطول الثاني في البحر الأصفر والأسطول الثالث من البحر الجنوبي في المياه قبالة الساحل الجنوبي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأجرت المدمرة "جوانجايتو" الكبرى والفرقاطة "تشونتشيون" وأصول أخرى من الأسطول الأول تدريبات مضادة للغواصات وتدريبات مضادة للسفن بالذخيرة الحية ومناورات تكتيكية.

كما شاركت في التدريبات فرقاطات من الأسطول الثاني وسفينة دورية بصواريخ موجهة ومروحية للعمليات البحرية من طراز إيه دبليو-159.

وقام الأسطول الثالث بحشد فرقاطة جيونجنام وأصول أخرى للمشاركة في التدريبات.

وأشرف يانج يونج-مو، رئيس أركان القوات البحرية، على التدريبات على متن طائرة دورية بحرية من طراز بي -8 إيه، وأمر "بالحفاظ على وضع استعداد قوي من خلال التدريب على البيئة الفعلية"، وفقا للبحرية.