أفادت مصادر مطلعة، أن إيطاليا تجرى محادثات متقدمة مع شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، بشأن صفقة لتوفير خدمات اتصالات مؤمنة للحكومة الإيطالية – في أكبر مشروع من نوعه في أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا للطابع السري للمناقشات، القول إن المناقشات جارية، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن العقد الذي يمتد لخمس سنوات.

وأشارت المصادر إلى الموافقة بالفعل على المشروع من جانب أجهزة الاستخبارات الإيطالية ووزارة الدفاع الإيطالية.

وبدا أن المفاوضات، التي كانت متعثرة حتى وقت قريب، تحرز تقدما بعد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني للرئيس المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا أمس السبت.

وقالت المصادر إن مسئولين إيطاليين كانوا يتفاوضون على صفقة بقيمة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) تهدف إلى تزويد إيطاليا بمجموعة كاملة من أعلى مستويات التشفير لخدمات الهاتف والإنترنت التي تستخدمها الحكومة.

وأضافت المصادر أن الصفقة تشمل أيضا توفير خدمات اتصالات للجيش الإيطالي في منطقة البحر المتوسط بالإضافة إلى توفير ما يسمى بخدمات الاتصال المباشرة عبر الاقمار الصناعية للهواتف الخليوية في إيطاليا لاستخدامها في حالات الطوارئ مثل الهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية.