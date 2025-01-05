استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سموحة التي من ‏المقرر أن تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباريات ‏القادمة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة استمرت لمدة 20 دقيقة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، وأدى عدد من ‏اللاعبين تدريبات استشفائية، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

وقاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس الفريق، اشتمل على تدريبات متنوعة، في إطار التحضير لمباراة سموحة التي تقام على ستاد ‏القاهرة الدولي.