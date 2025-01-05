استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سموحة التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة استمرت لمدة 20 دقيقة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، وأدى عدد من اللاعبين تدريبات استشفائية، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.
وقاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس الفريق، اشتمل على تدريبات متنوعة، في إطار التحضير لمباراة سموحة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي.