قال بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنه سعيد للغاية بفوز فريقه على وست هام يونايتد (4/1)، أمس السبت، ضمن الجولة ال20 من البريميرليج.

وصرح جوارديولا للموقع الرسمي للسيتي: "أنا سعيد جدا، وسأنام بشكل أفضل حتى المباراة المقبلة.. لكن الصحفي سألني عما إذا كان الفريق القديم قد عاد؟ فكانت إجابتي هي لا".

وأردف: "لعبنا أمام إيفرتون بشكل أفضل بكثير من اليوم، وخسرنا نقاطا.. إذا سألتني عما إذا كان الفريق يلعب بنفس الطريقة، التي لعب بها في السنوات الأخيرة؟ بالتأكيد لا".

وتابع: "سعيد للغاية بالنتيجة، لكن أفضل طريقة للتحسن هي مواجهة الواقع.. في بعض اللحظات لعبنا بشكل جيد، لكننا لا نملك الإيقاع المناسب، للسيطرة على لحظات معينة من المباراة".

وواصل: "علينا ألا نخسر أساسنا.. حققنا إنجازات على مدار العقد الماضي، بسبب الطريقة التي نمرر بها الكرة.. يجب أن تحافظ على هدوئك.. إذا كنت قلقا، فلن تتخذ قرارات جيدة".

واستطرد المدرب الإسباني: "المدافعون الجيدون هم الذين لا يشعرون بالقلق.. المهاجمون الجيدون هم الذين لا يشعرون بالقلق.. النتيجة ستساعدنا، لسنا في أفضل حالاتنا، لكننا سنتحسن بالتأكيد".

وأشاد جوارديولا بلاعبه سافينيو، قائلا: "سعيد لأنه قام بأشياء لا تصدق.. إنه لا يفكر كثيرا".