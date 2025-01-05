زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم دعوة حلفائها إلى تعزيز دفاعاتها الجوية في اجتماع بألمانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيدعو الحلفاء مجددا إلى تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده في اجتماع سيُعقد هذا الأسبوع في ألمانيا، بينما سيتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه في وقت لاحق من الشهر الجارى مع تعهد بإنهاء سريع للحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وأوضح زيلينسكي، أن عشرات من الدول الشريكة ستشارك في اجتماع مجموعة رامشتاين في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا يوم الخميس القادم، "ومن بينها تلك التي يمكنها المساعدة في تعزيز قدراتنا ليس فقط للدفاع ضد الصواريخ بل أيضا ضد القنابل الموجهة والطيران الروسي".

وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي أمس السبت: "سنناقش هذا الأمر معهم وسنواصل العمل على إقناعهم. وتبقى المهمة دون تغيير: تعزيز قدرات دفاعنا الجوي".

ومن المقرر أن يشارك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في الاجتماع، الذي كان من المقرر في الأصل أن يعقد في أكتوبر وأن يحضره الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتم تأجيله بسبب الانشغال بالتعامل مع إعصار ميلتون الذي ضرب الولايات المتحدة.