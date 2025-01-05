الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على محطة كهرباء جنوب حيفا

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، صباح اليوم، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة التي تشنها منذ نوفمبر 2023، لنصرة الشعب الفلسطيني مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية، استهدفت محطةَ الكهرباء "أوروت رابين" التابعةَ للعدوّ الإسرائيلي جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع " فلسطين2".

وأكد أن "اليمن قيادة وشعبا وجيشا مستمرون في تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعبِ الفلسطيني المظلوم وإن العمليات العسكرية الإسنادية للمجاهدين في غزةَ سوفَ تستمر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار في مناطق من البلاد"، حسب وكالة سبوتنك.

وقال الجيش في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في تلمي أليعازر، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن دخوله إلى المناطق الإسرائيلية".