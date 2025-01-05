يواصل طبيب الأطفال الفلسطيني خالد السعيدني، البالغ من العمر 50 عامًا، عمله في قسم رعاية الأطفال منذ 23 عامًا في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، رغم بتر ساقه.

ففي بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أصيب السعيدني في غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنازل المجاورة لمنزله في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين، حيث تعرض لإصابة في ساقه اليمنى أدت إلى بترها.

وحالياً، يعاني الطبيب من انسداد في الشرايين في ساقه اليسرى، وما زال يمارس عمله ويؤدي مهامه الطبية في خدمة المرضى والجرحى من الأطفال.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ457 على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 88 شهيدًا و208 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و805 شهداء، و109 آلاف و64 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اإليهم.