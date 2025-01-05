ألمانيا: حبس مدون احتياطيا بعد إطلاقه صاروخا في ليلة رأس السنة على شقة ببرلين

وضع المدون "23 عاما"، الذي أطلق صاروخًا على شقة في منطقة برلين - نويكولن بالعاصمة الألمانية برلين ليلة رأس السنة، في الحبس الاحتياطي، حسبما أوضح المتحدث باسم الادعاء العام في برلين ميشائيل بيتسولد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأحد.

وأعلن بيستولد، إصدار مذكرة اعتقال بحق الشاب المنحدر من الضفة الغربية، وأنه التزم الصمت حيال التهم الموجهة إليه.

وكانت الشرطة الاتحادية الألمانية، ألقت القبض على الرجل أمس السبت في مطار العاصمة الألمانية برلين.

وافترض الادعاء العام، وجود خطر لهروب المتهم لأنه ليس لديه محل إقامة في ألمانيا.

ويوجه الادعاء العام للشاب اتهامات بـمحاولة إشعال حريق عمد خطير، ومحاولة إلحاق أذى بدني خطير والإضرار بممتلكات.

وأكد بيتسولد، أن المتهم سيتم إيداعه في سجن موابيت.

وقال إن المتهم يعتزم الطعن على قرار قاضية التحقيق من خلال طلب لمراجعة أسباب الاعتقال.

وفي تصريح سابق لـ(د ب أ) قبل صدور أمر الاعتقال، قال بيتسولد، إن المتهم كان هدفه الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور من خلال ارتكاب جرائم.

وذكر بيستولد ،أن الادعاء العام يتهم المدون بتعريض حياة بشر للخطر بشكل متهور، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتشديد العقوبة.