الكرملين يوضح صحة الأنباء التي تتحدث عن لقاء بوتين مع ترامب وشولتس

نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن فلاديمير بوتين، يحضر حاليًا لاجتماعات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان يجري الإعداد بالفعل لمثل هذه الاتصالات: «في الوقت الحالي لا توجد مثل هذه الخطط»، وذلك حسبما وكالة «سبوتنيك»، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أدلى نائب البوندستاغ رودريش كيسفيتر بتصريحات حول الإعداد لمثل هذه الاتصالات.

ولفت إلى أن شولتس قد يزور موسكو قبل 23 فبراير، وأن اللقاء بين ترامب وبوتين «كان مقررا في مارس».

وأجرى شولتس، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منتصف شهر نوفمبر الماضي، هو الأول من نوعه منذ عامين.

وجاء في بيان للكرملين أنه «بمبادرة من الجانب الألماني، جرت أول محادثة هاتفية، منذ 2022، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس».

وأضاف البيان أنه «جرى تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا».