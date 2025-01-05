محافظ البنك المركزي الكرواتي: ارتفاع الأسعار قد يضر بقطاع السياحة في كرواتيا

حذر محافظ البنك المركزي الكرواتي بوريس فويتشيتش، من أن قطاع السياحة الحيوي في البلاد قد يتضرر بسبب الزيادات المتراكمة في الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تحذير فويتشيتش جاء في الوقت الذي يبدأ فيه العديد من السياح في البحث عن وجهات وأماكن إقامة لقضاء عطلاتهم في موسم السفر في الصيف القادم.

وقال فويتشيتش، خلال مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، إن أسعار السياحة في كرواتيا ارتفعت بنحو 50% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، مضيفا أنها زيادة تفوق بكثير الارتفاعات بنسبة 20% التي شهدتها وجهات منافسة في منطقة البحر المتوسط مثل إيطاليا وفرنسا واليونان وإسبانيا ومالطا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكرواتي، ارتفاع أسعار المستهلكين في كرواتيا، بشكل عام، بنسبة 28٪ خلال السنوات الأربع الماضية.